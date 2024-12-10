Удар по Запорожью: трое погибших, количество раненых выросло до 16 (Обновлено)

Днем 10 декабря русские ударили по медицинскому учреждению в Запорожье. Пока известно о трех погибших и 11 раненых, позже о 16.

"Спасатели ищут людей под завалами, разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы" , – сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Впоследствии он написал, что количество пострадавших возросло до 11 человек, в том числе один в тяжелом состоянии. Также пострадали два врача.

Обновлено в 17:30