Шмыгаль назвал два города с проблемами по отопительному сезону

В Украине почти все объекты уже обеспечены теплоснабжением. Но в Кривом Роге и Херсоне с отоплением остаются проблемы.﻿ Со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Сейчас почти 100% всех объектов - жилых домов, больниц, школ, детсадов - подключены к теплу. Проблемными точками являются Херсон, который страдает от вражеских обстрелов, и Кривой Рог" , - рассказал глава правительства.

Он уточнил, что в этих двух городах продолжаются активные ремонтные и восстановительные работы.

Также, по словам Шмыгаля, предприятия, чья инфраструктура была уничтожена или повреждена из-за атак россиян, и которые находятся на территории активных боевых действий, получат право на реструктуризацию долгов.

"Соответствующие критерии для теплопоставщиков и водоканалов утвердили на сегодняшнем заседании правительства" , - подчеркнул глава правительства.

Таким образом правительство уменьшит долговое давление на предприятия критической инфраструктуры на прифронтовых территориях.

Напомним, в Кривом Роге есть серьезные проблемы с отоплением. В частности, по состоянию на 6 декабря без тепла оставались 443 жилых дома. Теплоснабжение более половины из них не было обеспечено с начала отопительного сезона.

На этом фоне, по словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, было возбуждено уголовное дело.