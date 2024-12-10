Австралия третьей в мире испытала крылатую ракету Tomahawk

Австралия успешно испытала крылатую ракету Tomahawk. Ее выпустили из эсминца HMAS Brisbane класса "Хобарт". Об этом говорится в сообщении министерства обороны, сообщает Левый берег.

Таким образом Австралия стала третьей страной в мире, которая приобрела и выпустила эту крылатую ракету.

Кроме Австралии, приобрели и испытывают эти ракеты США и Великобритания.

В общей сложности Австралия приобретет более 200 ракет "Tomahawk", которые развернут на ее эсминцах класса "Хобарт" и будущих платформах ВМС, включая подлодки класса "Вирджиния" и, при условии технико-экономических обоснований, фрегаты класса "Хантер".