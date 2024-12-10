Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия

Российский правитель Владимир Путин заявил, что появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у России "снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия", сообщает Украинская правда.

Его цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем… ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия".

Глава Кремля заявил, что Россия "ядерную доктрину не ужесточает, а совершенствует".

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