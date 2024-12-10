Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия
Российский правитель Владимир Путин заявил, что появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у России "снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия", сообщает Украинская правда.
Его цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".
"По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем… ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия".
Глава Кремля заявил, что Россия "ядерную доктрину не ужесточает, а совершенствует".
Предыстория:
- По данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
- Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
- Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой, которая была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
- 22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября государство-агрессор Россия нанесло удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
- Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что "Орешник" - название научно-исследовательской работы, "это просто шифр". По его словам, по состоянию на октябрь 2024 года Россия должна была изготовить два экспериментальных образца ракеты из состава ракетного комплекса "Кедр", одна из которых прилетела по Днепру 21 ноября.
- 28 ноября Путин заявил о якобы начале серийного производства системы "Орешник". Лидер Кремля сказал, что может применить ракету "Орешник" по "центрам принятия решений в Киеве".