В еще двух российских БПЛА обнаружили иностранные компоненты - ГУР

В российских беспилотниках FPV Молния и аналогах Орлана Феникс обнаружили электронные компоненты иностранного производства, в частности из Китая, Швейцарии, США и Нидерландов. Со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Новое время.

Молния является ударным беспилотником самолетного типа, который запускается с помощью специальной катапульты и управляется оператором по принципу FPV-дрона. Он имеет радиус действия до 40 км и может нести боевую часть массой до 5 кг, что значительно меньше по сравнению с дронами Shahed. Управление и наведение на цель осуществляется оператором.

Российские войска применяют эти беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру в прифронтовых городах и районах, отметили в ГУР. В ноябре этого года целью такой атаки стали многоэтажка и торговый центр в Салтовском районе Харькова, тогда были ранены несколько человек.

Как отметили разведчики, ранее такие дроны использовались российскими военными без боевого оснащения, чтобы создать дополнительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.

Большинство электронных компонентов беспилотника Молния, включая электродвигатели, полетные контроллеры и камеры, имеют маркировку китайских производителей. По данным ГУР, маркировка деталей свидетельствует об их происхождении из компаний FATJAY, SpeedyBee, Caddx, Huayi Microelectronics, Trex Technologies и других. Конструкция этого дрона является относительно простой, а комплектующие отличаются низкой стоимостью.

Китайские полетные контроллеры, используемые в российском оружии, в том числе в беспилотниках, работают на микроконтроллерах с маркировкой швейцарской компании STMicroelectronics, которая имеет производственные мощности в девяти странах. В системе управления двигателем применяются преобразователи с маркировкой американского производителя Vishay и конденсаторы японской компании Rubycon.

Разведывательный дрон Феникс, который в России позиционируют как модернизированную версию Орлан-10, содержит компоненты с маркировкой производителей из США, Швейцарии, КНР, Нидерландов и Тайваня. При этом наибольшее количество деталей (семь) имеют маркировку той же швейцарской STMicroelectronics.