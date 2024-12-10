Высший совет правосудия уволил судью с российским гражданством

Высший совет правосудия уволил судью Донецкого окружного административного суда Людмилу Арестову, у которой ранее обнаружили российское гражданство, и судью Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области Владимира Пятковского, которого в 2022 году задержали на получении взятки, сообщает Зеркало недели.

Как отметили в ВСП, обоих судей уволили на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины – совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Людмила Арестова была отстранена от должности еще в августе. Летом 2023 года «Схемы» опубликовали расследование, согласно которому судья в соответствии с выдержкой из автоматизированной системы «Роспаспорт» является гражданкой РФ. Российский паспорт она получила на основании так называемого "договора о принятии Крыма в состав России" в 2014 году. В то же время, украинское законодательство запрещает судьям иметь гражданство другого государства.

Что касается Владимира Пятковского, то осенью 2022 года НАБУ разоблачило судью Коломыйского горрайонного суда и его посредника-адвоката на взятке 1200 долларов США за вынесение решения о непривлечении лица к административной ответственности.

В то же время в СРП отметили, что решение об освобождении от должности не является решением о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, а только принимается на его основании, поэтому по своей сути является просто кадровым.