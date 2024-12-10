Лукашенко заявил, что в Беларусь завезли десятки ядерных боеголовок

В Беларусь было привезено неизвестное количество ядерных боеголовок. В Беларуси также может быть размещен российский комплекс "Орешник", заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Со ссылкой на ASTRA, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли" , - заявил Лукашенко.

Недавно Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить на территории Беларуси ракетный комплекс "Орешник".

Следует напомнить, что 21 ноября российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Воздушные силы ВСУ заявили, что россияне впервые выпустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету.

Позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что армия РФ совершила испытательный пуск ракетной системы средней дальности "Орешник". При этом ГУР уточнило, что новая ракета была выпущена из ракетного комплекса "Кедр".