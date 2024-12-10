Британия и Кипр договорились бороться с нелегальными финансами РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Кипра Никос Христодулидис во вторник, 10 декабря, пообещали совместно противодействовать попыткам отмывания российских денег в обход санкций.﻿ Об этом Стармер заявил на пресс-конференции во время визита на Кипр, сообщает Европейская правда.

По словам британского премьера, Лондон вместе с Кипром остановит "поток незаконных финансов через Европу, чтобы заморить голодом военную машину Путина и защитить глобальную стабильность".

В рамках этого партнерства Кипр создаст при поддержке Великобритании новое национальное подразделение по имплементации санкций для борьбы с незаконными российскими финансами.

Подразделение будет делиться опытом и разведывательными данными между соответствующими британскими ведомствами и Министерством финансов Кипра, чтобы "перехватывать и останавливать потоки незаконных финансов через Европу".

Также он будет иметь полномочия для расследования случаев уклонения от санкций Запада и отслеживания средств, перемещаемых через Европу.

Дополнительно Лондон поможет Никосии в борьбе с организованной преступностью и проведет обучение для кипрских таможенников и правоохранителей в 2025 году.

Кипр заморозил российских активов на сумму почти 1,9 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В прошлом году власти Кипра пообещали усилить контроль над движением капитала через компании в его юрисдикции после масштабного расследования о роли кипрских компаний в сокрытии сотен миллионов долларов активов, связанных с подсанкционными лицами из России.