Энергетики обнародовали графики отключений на среду

В Украине в среду, 10 декабря, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать у одной очереди и двух очередей одновременно.﻿ Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Завтра, 11 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 20:00 – две очереди отключений;

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

А вот для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 07:00 до 22:00.

Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.