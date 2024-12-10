Москва в обмен на солдат передаст Пхеньяну свои истребители - СМИ

Россия передаст КНДР самолеты МиГ-29 и Су-27 в обмен на поддержку северокорейских войск в войне против Украины, заявил Главнокомандующий вооруженных сил США в Тихоокеанском регионе адмирал ВМФ США Сэмюэл Джон Папаро. Со ссылкой на портал Aviation Week, сообщает Новое время.

Адмирал подчеркнул, что, хотя МиГ-29 и Су-27 «не относятся к самолетам пятого поколения, они все еще остаются мощным оружием».

Независимо от количества, передача этих самолетов станет существенной поддержкой для Северной Кореи, считают аналитики Defense Express.

Аналитики добавили, что кроме относительно современной авиатехники, КНДР может получить от России в обмен на солдат технологии для производства баллистических ракет и систем противовоздушной обороны.

«С одной стороны, до этого момента считалось, что Северная Корея от России может получить Су-35. Во всяком случае на такой вариант наталкивал факт, что осенью 2023 года Ким Чен Ын посещал мощности авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, где собственно и происходит производство Су-35. Но с другой стороны, если делать поправку на текущее состояние авиации КНДР, то передача северокорейскому режиму МиГ-29 и Су-27 будет безусловным усилением» , — отмечают в Defense Express.

Отмечается, что сейчас из современных образцов в распоряжении Северной Кореи есть только 18 МиГ-29 и 34 Су-25, полученные еще в 1980-х годах от СССР. Основу авиационного парка КНДР «на бумаге» составляют около 50 МиГ-23, до 200 МиГ-21 и примерно 200 более старых МиГ-17 и МиГ-19.

Аналитики портала считают, что эти самолеты уже давно стали ломом, поэтому благодаря передаче Су-27 и МиГ-29 КНДР сможет вооружиться новыми моделями.

Важно также не только качество, но и количество самолетов, которые Россия сможет передать северокорейскому режиму, отметили в Defense Express.

По данным The Military Balance, по состоянию на начало 2024 года ВКС РФ располагали 70 МиГ-29/МиГ-29УБ советского производства, 14 модернизированных МиГ-29СМТ и два МиГ-29УБТ. Кроме того, имелось 12 Су-27 и 18 Су-27УБ, 47 самолетов Су-27СМ и 24 Су-27СМ3. Морская авиация ВМФ РФ имела еще 18 базовых Су-27.