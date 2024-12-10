Оккупанты уменьшили количество защитных барж возле Керченского моста

В Керченском проливе фиксируется уменьшение количества барж, которые российские оккупанты устанавливали как боновые заграждения для защиты от украинских морских дронов. Со ссылкой на данные Центра журналистских расследований, сообщает Новое время.

Отмечается, что на спутниковых снимках от 8 ноября видно, что по обе стороны судоходного канала в Керченском проливе расположены 34 плавсредства в два ряда, скрепленные между собой.

Фото: Центр журналистских расследований

Как пишет Центр журналистских расследований, россияне окончательно выстроили их с 27 июля по 8 августа с южной стороны Керченского моста.

Однако на свежих снимках спутника Sentinel-2 от 8 декабря видно, что между островом Тузла и побережьем Керченского полуострова осталось 18 барж, сказано в материале. Пока неизвестно, куда делись остальные суда.

В Центре журналистских расследований сообщают, что уменьшение количества барж начали фиксировать ориентировочно в конце ноября. Так, еще 29 ноября их было 24, а уже 3 декабря — по меньшей мере 19, отмечается в материале.

В ЦЖР сообщили, что осенью 2023 года российские оккупанты впервые использовали баржи класса река-море для защиты Керченского моста.

Ранее в СБУ заявляли, что в ночь на 6 декабря морские дроны Sea Babу отработали по российским вертолетам и самолетам в Керченской бухте.

По данным украинской спецслужбы, на бортах вертолетов были убитые и раненые. Сами же вертолеты получили значительные повреждения и требуют капитального ремонта.

Кроме того, дроны также поразили баржу, которая перевозила военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста, который российские оккупанты пытаются починить после подрывов украинской спецслужбы.