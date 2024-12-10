БЭБ арестовало 7 самолетов по делу об уклонении от налогов

Детективы Бюро экономической безопасности арестовали 7 самолетов на $40 млн по делу об уклонении от уплаты налогов. Со ссылкой на пресс-службу Бюро, сообщает Левый берег.

В настоящее время арестованы 3 самолета Boeing 737-800, один Boeing 737-900 и 3 самолета Embraer 190. Их ориентировочная стоимость составляет 40 млн долларов США.

Ранее детективы разоблачили известную авиакомпанию в уклонении от уплаты налогов. Ее самолеты принадлежат кипрской компании, которая, по оперативной информации, аффилирована к двум известным украинским олигархам.

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

В июне этого года апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение взыскать в доход государства два пассажирских самолета Ан-148-100Е, которые размещаются на территории Украины и принадлежали российскому АО "Ильюшн Финанс Ко".