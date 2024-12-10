Трамп назвал Трюдо "губернатором штата Канада"

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, пошутил над канадским премьер-министром Джастином Трюдо, назвав его "губернатором" вымышленного штата Канада.﻿﻿ Со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social, сообщает Европейская правда.

Трамп прокомментировал встречу с Трюдо в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, отметив, что он имел удовольствие на днях поужинать с "губернатором Великого Штата Канада Джастином Трюдо".

"С нетерпением жду новой встречи с губернатором, чтобы мы могли продолжить наши углубленные переговоры о тарифах и торговле, результаты которых будут по-настоящему впечатляющими для всех!" , – добавил он.

Встреча Трюдо и Трампа состоялась 30 ноября, о ней официально не сообщалось.

Она состоялась после обещания избранного президента США ввести 25-процентный тариф на все товары, поступающие из Канады и Мексики, и дополнительный 10-процентный тариф на товары из Китая.

СМИ ранее писали, что тогда Трамп пошутил, якобы Канада должна стать 51-м штатом США.

Канада, как известно, не является штатом, зато сама является федерацией, состоящей из 10 административно-территориальных единиц (провинций).

В то же время во время своего первого президентства Трамп предлагал купить Гренландию – и тогда говорил вполне серьезно.