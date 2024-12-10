В Молдове разрабатывают план чрезвычайного положения в энергетике
Правительство Молдовы начало разрабатывать план на случай чрезвычайного положения в энергетике страны. Это может случиться из-за прекращения транзита газа из России через Украину. Со ссылкой на NewsMaker, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Как пишет издание, план действий предусматривает, что больницы, аэропорт, национальное телевидение, а также парламент, правительство и администрация президента станут "жизненно важными" учреждениями. Их нельзя отключать от электричества.
"Жизненно важные потребители - это конечные потребители, которых должны обеспечить электроэнергией в приоритетном порядке, в зависимости от технических возможностей. Остальных потребителей, которые не входят в эту категорию, обеспечивают электроэнергией на равных и недискриминационных условиях, насколько это позволяют технические возможности операторов системы. Но их электросети могут отключить в исключительных ситуациях в энергетическом секторе", - сказано в плане.
Согласно документу, будут составлены списки критически важных объектов. Среди них: больницы, центры скорой помощи, переливания крови, детские учреждения, а также энергетические и коммунальные объекты, такие как диспетчерские службы водо-, газо- и теплоснабжения.
В список также войдут правительственные учреждения, включая здания парламента, администрации президента, минобороны, МВД, и другие стратегические объекты, такие как аэропорты, железнодорожная инфраструктура, энергостанции и телевидение
Правительство рассмотрит проект на заседании 11 декабря.