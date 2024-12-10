Украине нужно минимум 10 Patriot, чтобы окончательно закрыть небо - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо дополнительно 10-12 систем Patriot, чтобы обеспечить Украине жизнь и сделать войну для Путина бессмысленной, сообщает Укринформ.

Об этом глава Украинского государства заявил во время встречи с главой группы социалистов и демократов Европарламента Иратхе Перес Гарсиа.

"Главные гарантии безопасности для нас, если мы говорим не о стратегии, а о тактике, о том, что сохранит жизнь прежде украинцам, это, безусловно, системы противовоздушной обороны... Все понимают, что 10-12 систем Patriot дополнительно для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для Путина бессодержательной" , – рассказал Зеленский.

По его словам, "если небо защищено, никакие КАБы, баллистические ракеты не будут попадать по гражданской инфраструктуре Украины - по больницам, школам, университетам".

"Я действительно иногда не понимаю: полтора миллиарда стоит одна система. Пожалуйста, возьмите эти деньги с российских активов. Это будет стоить 30 миллиардов, но это сможет полностью, окончательно закрыть наше небо. И все. Люди будут возвращаться к нормальной жизни, заграницы также. Дети будут ходить повсюду в школу, в университеты, экономика будет работать" , - заметил президент, добавив, что это то, "чего нам сегодня не хватает, что есть конкретно у наших партнеров.

Что касается стратегических гарантий безопасности, то Зеленский указал, что лучшим гарантом является НАТО.

"С этим есть вопросы. Вопрос есть с некоторыми государствами. Это вопрос к Байдену, а не к Трампу, потому что сейчас действующим президентом США является Джо Байден и поэтому с ним об этом надо говорить. Я это неоднократно говорил" , - подчеркнул глава государства. .

При этом Зеленский указал, что приглашение в НАТО для Украины до сих пор не согласовано.