Дрон попал в автомобиль делегации МАГАТЭ по дороге на Запорожскую АЭС

Беспилотник попал в служебный автомобиль миссии международного агентства по атомной энергии. Они направлялись к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным МАГАТЭ, беспилотник сбил и серьезно повредил служебный автомобиль МАГАТЭ на дороге к украинской Запорожской атомной электростанции.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот случай, как "недопустимое" нападение на сотрудников Агентства, которые работают над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта.

Стоит заметить, что о попадании в авто МАГАТЭ рассказал и президент Владимир Зеленский на встрече с председателем группы социалистов и демократов в Европарламенте Иратху Перес Гарсиа.

Однако он не уточнил деталей относительно того, есть ли пострадавшие в результате атаки.

Стоит напомнить, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей АЭС в Украине и Европе. Россияне оккупировали ЗАЭС с 4 марта 2022 года. Они заминировали часть территории станции, а также разместили там своих военных.

Также оккупанты неоднократно совершали провокации на территории ЗАЭС. Станция неоднократно находилась на грани блэкаута.

В частности, в ночь на субботу, 30 ноября, из-за вражеских обстрелов была повреждена воздушная линия, по которой подается электричество на атомную станцию. Такой инцидент на ЗАЭС произошел в третий раз за месяц. Это создает угрозу радиационной безопасности.