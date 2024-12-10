Зеленский сообщил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута"

В Украине продолжаются успешные испытания новой ракеты "Рута".﻿﻿ Со ссылкой на речь президента Украины Владимира Зеленского на вручении Национальной премии Украины имени Бориса Патона, сообщает Украинская правда.

"Ракета "Паляница" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Ад". На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов.