США выделили Украине $20 млрд в рамках инициативы G7

Министерство финансов США объявило о выделении $20 млрд в рамках инициативы G7 по предоставлению Украине ссуды в размере $50 млрд, которая будет покрываться за счет процентных доходов от замороженных русских активов, сообщает Зеркало недели.

"Эти средства, уплаченные за счет поступлений, полученных от обездвиженных активов России, обеспечат Украине важную поддержку в то время, когда она защищает свою страну от неспровоцированной агрессивной войны" , - подчеркнула министр финансов Джанет Йеллен.