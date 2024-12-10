Сиярто анонсировал два "миротворческих события" по Украине на этой неделе
Венгрия на этой неделе продолжит свою самопровозглашенную "миротворческую миссию" по Украине, пообещал глава МИД Петер Сийярто на следующий день после того, как премьер-министр Виктор Орбан встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Со ссылкой на заявление Сийярто на брифинге в Будапеште приводит агентство AFP, сообщает Европейская правда.
В понедельник Орбан провел переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, его соратником миллиардером Илоном Маском и будущим советником по вопросам национальной безопасности Майком Волтцом. Сийярто также присоединился к поездке Орбана во Флориду.
По словам Сийярто, переговоры в США доказали, что "не случайно... те, кто выступает за мир в Украине, были в восторге от того, что президент Дональд Трамп победил на этих выборах".
"На этой неделе состоится еще как минимум два события, которые будут частью венгерской миротворческой миссии, завтра или послезавтра", – сказал он на брифинге в Будапеште, не уточняя деталей.
В этом году Орбан уже дважды посещал Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, и на обоих переговорах также шла речь об Украине.
В субботу президент Франции Эмманюэль Макрон провел трехсторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом в Елисейском дворце на фоне усиления опасений относительно уровня поддержки, которую получит Украина при новой администрации США.
В воскресенье новоизбранный президент призвал к "немедленному прекращению огня", написав, что Зеленский готов "заключить соглашение и остановить безумие".
В интервью, которое вышло в эфир в воскресенье, Трамп также заявил, что "вероятно" сократит помощь, которую Украина получает от Соединенных Штатов.