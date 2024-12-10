Канада ввела санкции против россиян, совершавших преступления против украинцев

Канада ввела санкции против 9 россиян, причастных к преступлениям в отношении украинцев. В санкционном списке есть начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков, автомобиль которого недавно взорвали, сообщает Левый берег.

"Канада вводит санкции против российских властей и ее местных пособников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины" , - говорится на сайте МИД Канады.

В частности, к этим лицам применяются специальные экономические меры. Фактически речь идет о замораживании активов, запрещая гражданам в Канаде и вне границы торговать любой собственностью этих лиц или предоставлять им финансовые или связанные услуги.

Также лицам, причастным к грубым нарушениям прав человека, запрещается въезд в Канаду в соответствии с Законом об иммиграции и защите беженцев.

В санкционный список вошли:

ПОПОВ Кирилл Владимирович

ДОРОШЕНКО Юрий Павлович

ЛАЙКОВ Дмитрий Владимирович

НАУМЕНКО Александр Владимирович

МУКСИМОВ Анвер Тагирович

БОЧАРОВ Александр Александрович

ЧИЛЕНГИРОВ Александр Арсенович

ЕВСЮКОВ Сергей Владимирович

ШАКУРОВ Кирилл Викторович.

В июне этого года Канада ввела экономические санкции против чиновников времен Виктора Януковича.