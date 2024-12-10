Канада ввела санкции против россиян, совершавших преступления против украинцев
Канада ввела санкции против 9 россиян, причастных к преступлениям в отношении украинцев. В санкционном списке есть начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков, автомобиль которого недавно взорвали, сообщает Левый берег.
"Канада вводит санкции против российских властей и ее местных пособников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины", - говорится на сайте МИД Канады.
В частности, к этим лицам применяются специальные экономические меры. Фактически речь идет о замораживании активов, запрещая гражданам в Канаде и вне границы торговать любой собственностью этих лиц или предоставлять им финансовые или связанные услуги.
Также лицам, причастным к грубым нарушениям прав человека, запрещается въезд в Канаду в соответствии с Законом об иммиграции и защите беженцев.
В санкционный список вошли:
- ПОПОВ Кирилл Владимирович
- ДОРОШЕНКО Юрий Павлович
- ЛАЙКОВ Дмитрий Владимирович
- НАУМЕНКО Александр Владимирович
- МУКСИМОВ Анвер Тагирович
- БОЧАРОВ Александр Александрович
- ЧИЛЕНГИРОВ Александр Арсенович
- ЕВСЮКОВ Сергей Владимирович
- ШАКУРОВ Кирилл Викторович.
В июне этого года Канада ввела экономические санкции против чиновников времен Виктора Януковича.