Военные смогут подать через "Армия+" рапорт для вознаграждения за уничтоженную технику

Военные смогут подать электронный рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику РФ через приложение Армия+. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает Радио Свобода.

«Благодаря «Армии+» каждый военнослужащий сможет быстро, без лишних бумаг и бюрократии, предоставить информацию об успешном выполнении боевого задания и получить заслуженное вознаграждение в течение 72 часов с момента согласования рапорта» , – говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято после опроса в приложении по этой процедуре. Он стал самым популярным среди всех опросов, в нем приняли участие около 18 000 военных, отметила Черногоренко.

В апреле в Минобороны рассказали, что военнослужащие Сил обороны на передовой получают дополнительные выплаты за участие в боевых действиях, а также вознаграждение за уничтоженную российскую технику.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщал, что военнослужащие могут получить такое денежное вознаграждение за уничтоженную технику российской армии:

за российский военный автомобиль – 2180 гривен;

за танк – 48 720 гривен;

за корабль первого ранга – более 243 000 гривен;

за бронированные машины – БМП и БТР – более 40000 гривен;

за самолет или вертолет – более 100 000 гривен;

Чтобы получить эти деньги нужно, чтобы в журнале боевых действий была запись, и желательно, чтобы была фото или видеофиксация, объяснял Лазуткин.

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