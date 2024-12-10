Зеленский рассказал о разговоре с Туском и планах на следующий год
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они обсудили совместную работу и планы на период председательства Польши в ЕС. Со ссылкой на вечернее обращение президента, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Зеленский заявил, что обсудил с Туском сотрудничество Украины и Польши, а также поблагодарил его за поддержку.
"Мы должны так и в дальнейшем работать именно вместе - чтобы оба наших государства становились сильнее. Спланировали во время разговора нашу совместную работу в эти недели и также в следующем году, когда начнется председательство Польши в Европейском Союзе", - заявил Зеленский.
Следует отметить, что сегодня Туск также отметился определенными заявлениями по Украине.
В частности он, во время заседания польского правительства рассказал, что после начала председательства Польши в ЕС, которое начнется 1 января, он "проведет ряд переговоров, которые прежде всего касаются ситуации на восточной границей Польши".
"Как вы можете себе представить, наша делегация будет нести общую ответственность, в частности, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, за то, какой будет ситуация во время переговоров (по завершению войны между Украиной и РФ - ред.), которые могут, хотя это еще под вопросом, начаться зимой этого года", - добавил Туск.
Разговоры об урегулировании войны в Украине активизировались, но Кремль одновременно усилил обстрелы. В ЦПИ отмечают, что Россия продолжает рассматривать сценарий войны как основной.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивает, что Москва стремится к повторению форматов вроде Ялты-2 или Минска-3, а не справедливого мира. Несмотря на заявления о переговорах, Кремль расширяет войну, привлекая даже войска КНДР.
Что касается Китая, то в Пекине не в первый раз высказываются о переговорах в войне. Так, в частности, в феврале 2023 года Китай опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны.