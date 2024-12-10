Лубинец озвучил число расстреляных россиянами военнопленных ВСУ за 2024 год

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в течение 2024 года удалось официально подтвердить расстрелы 109 украинских военнопленных россиянами.﻿﻿ Об этом Лубинец сказал в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Нам удается больше официально зафиксировать нарушения прав украинских военнопленных, расстрелов, циничных расстрелов в упор, к сожалению. Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных" , - сказал он.

По словам Лубинца, за предыдущие годы полномасштабной войны всего зафиксировали 177 случаев.

Также он подчеркнул, что от разведывательных и правоохранительных органов поступала информация, что россияне часто нарушают права военнопленных.

"К сожалению, я не мог выходить и публично показывать эти примеры циничного нарушения международного гуманитарного права, Женевских конвенций, когда нам удавалось это зафиксировать - мы это делаем" , - отметил омбудсмен.

Напомним, 24 ноября российские захватчики расстреляли пятерых пленных бойцов Вооруженных сил вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области, начато уголовное производство.

Офис генпрокурора констатирует, что с каждым месяцем растет количество расстрелов украинских военнопленных. В октябре-ноябре прокуратура открыла 13 дел по расстрелам 54 украинских военнопленных, что составляет треть всех таких производств в 2024 году.