Генштаб: За сутки - 199 боев, враг атакует почти на всех направлениях

Сейчас на фронте продолжается более 20 боестолкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 10 декабря, сообщает Деловая столица.

Всего с начала этих суток произошло 199 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 17 авиационных ударов, применив три управляемых ракеты и 31 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 441 дрон-камикадзе и произвели около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении наши войска отражали семь атак противника в районах Волчанска, Липцев и Старицы – все атаки уже отражены.

На Купянском направлении противник одиннадцать раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Глушковки и Лозовой.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев недалеко от н.п. Грековка, Копанки, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполевка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Северску.

На Краматорском направлении зафиксированы два боестолкновения вблизи Белой Горы и Временного Яра, которые успешно отбили наши защитники.

На Торецком направлении россияне девять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи н.п. Торецк, Щербиновка и Дилиевка. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 52 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от н.п. Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко. До сих пор длится три боестолкновения. Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении предварительно было обезврежено 246 окупантов, 106 из них — безвозвратно. Также уничтожены восемь единиц автомобильной техники противника.

На Кураховском направлении враг 44 раза атаковал наши позиции вблизи н.п. Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее, шесть боеприкосновений продолжаются. Противник активно применял авиацию на направлении, КАБами атакованы Улакли, Алексеевка и Константинополь.

На Времовском направлении захватчики совершили 16 наступательных действий недалеко от Веселого Гая, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки.

На Ореховском направлении противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки противника.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.