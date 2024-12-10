Макрон едет в Варшаву, чтобы обсудить план миротворческой миссии в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 12 декабря, посетит Польшу. Там он планирует обсудить план европейской миротворческой миссии для сохранения суверенитета Украины.﻿ Со ссылкой на Rzeczpospolita, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как пишет издание, сейчас только исключительные обстоятельства могут заставить Макрона покинуть Францию и отправиться в другую страну. Однако есть и другой политический календарь, который не терпит задержек. Речь об инаугурации Дональда Трампа на пост президента США.

По данным СМИ Макрон во время разговора с Трампом мог сказать ему, что Европа не может оставаться в стороне от переговоров между США и Россией.

Макрон может поднять вопрос миротворческой миссии, которая бы гарантировала, что Кремль не нарушит возможное будущее перемирие и установленную линию разграничения. Таким образом Польша, с ее быстро растущим военным потенциалом и географическим расположением становится важной частью такого плана.

Издание считает, что чем больше стран примут участие в такой миротворческой миссии, тем больше шансов, что Россия не решится снова нанести удар по Украине.