Враг готовится активизироваться на Запорожье - спикер ВСУ

Российские войска готовятся активизировать наступление на запорожских направлениях, заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что российские штурмы продолжаются, между прочим, на Времивском направлении Донбасса.

«Кроме того, враг готовит штурмовые действия и по другим направлениям в Запорожье, это Орехивское и Гуляйпольское направления. Например, уже сегодня на Ореховском направлении враг провел несколько штурмов. Враг ведет разведывательно-розыскные действия, готовясь к тому, чтобы начать активизацию именно в этом направлении», – сказал он.

Волошин сослался на данные разведки, по которым российские захватчики на Ореховском направлении перебросили личный состав штурмовых групп на передовые позиции, а также провели эвакуацию раненых.

«Поэтому сейчас на передке у него на Ореховском направлении все, так сказать, свеженькие и готовы к тому, чтобы начать штурмовые действия. Но, повторюсь, это будут штурмы малыми группами пехоты до 10 человек с привлечением малого количества бронетехники и под прикрытием и авиации, и беспилотных летательных аппаратов» , – добавил Волошин.

По последнему сведению Генерального штаба Вооруженных сил, российская армия трижды атаковала на Ореховском направлении с начала суток 10 декабря.

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