Тихановская допускает свержение режима Лукашенко с участием полка Калиновского

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская не исключает, что Александр Лукашенко может потерять власть в стране в результате переворота, в том числе и при участии бойцов полка Калиновского. Со ссылкой на ее интервью, сообщает Европейская правда.

По словам Тихановской, в Беларуси к военным полка Калиновского, который воюет в Украине, "относятся с большим уважением и надеждой", поскольку они в будущем станут основой беларусской армии.

"Также многие ожидают, что в конце концов именно бойцы из полка Калиновского освободят Беларусь. Конечно, здесь может быть много сценариев. Хотелось бы, чтобы все произошло мирно, но кто знает, как оно будет" , – добавила она.

Политик подчеркнула, что надеется на мирный сценарий смены власти в Беларуси через честные выборы.

"Но, конечно, сценариев может быть больше. Может быть дворцовый переворот. И здесь свою роль могут сыграть наши военные, которые сейчас есть в Украине. Но мы должны быть готовы" , – отметила Тихановская.

Лидер беларусской оппозиции одновременно подчеркнула, что свободные выборы в Беларуси могут состояться только в случае освобождения всех политзаключенных, свободы слова и мысли.

Следующие так называемые "президентские выборы", где Александр Лукашенко нарисует себе очередную победу, в Беларуси решили провести 26 января 2025 года.

Тихановская ранее призвала белорусов уклоняться от участия в этих "выборах" и не выходить на протесты, чтобы избежать репрессий.