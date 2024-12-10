Башар Асад вывел в Россию контрабандой 135 млрд долларов - СМИ

Диктатор Башар Асад вывел в Россию 135 миллиардов долларов. Об этом рассказал бывший сотрудник разведки свергнутого сирийского режима Халид Бейе турецкому изданию Turkiye Gazetesi, сообщает Новое время.

По словам Бейе, средства были переправлены контрабандой. Однако разведчик не раскрыл деталей относительно механизмов перевода такой значительной суммы.

В то же время Бейе рассказал о конфликте между пророссийскими и проиранскими солдатами в армии, лояльной Асаду.

«Первый бой произошёл между командующим Алеппо генералом Мухаммедом Сафадли и лояльным России генералом Сухейлом Хасаном. Обмен информацией между военной разведкой и армией прекратился. Поражение, которое началось в день падения Алеппо, привело оппозицию в Дамаск» , — сказал Бейе.

Ранее русская служба немецкого таблоида Bild сообщила, что сирийский диктатор Башар Асад, который после падения своего режима бежал в Москву, вероятно, поселится в элитном районе Москва-сити, где его родственники владеют недвижимостью.

Отмечается, что семье Асада принадлежит более чем 20 элитных объектов недвижимости в Москве общей стоимостью более 30 миллионов долларов.

Кроме того, семья Асада тесно связана с Россией — старший сын диктатора Хафез окончил аспирантуру в Москве, а его мать Асма присутствовала на выпускной церемонии в столице РФ.

При этом международное сообщество продолжает требовать привлечения Асада к ответственности за преступления его режима, однако аналитики считают, что российский диктатор Владимир Путин, которого самого разыскивает МУС, не пойдет на этот шаг.