Корабли США отбили атаку хуситов в Аденском заливе

Два эсминца Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки отразили ракетно-дроновый удар со стороны йеменских хуситов на торговые суда в Аденском заливе. Гражданские суда и экипаж не пострадали.﻿ Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Как сообщили в американском военном ведомстве, в отражении воздушного нападения принимали участие эсминцы ВМС США USS Stockdale (DDG 106) и USS O'Kane (DDG 77). Атака со стороны хуситов и сбитие воздушных целей произошло 9-10 декабря.

"Эсминцы сопровождали три торговых судна, принадлежащих США и идущих под их флагом" , - передали в Центркоме.

Американская сторона отмечает, что "безрассудные атаки не привели к ранениям и ущербу ни для одного судна, гражданского персонала или ВМС США".

По данным американской стороны, эсминцы успешно поразили и уничтожили беспилотные авиационные системы и одну противокорабельную крылатую ракету.

"Во время транзита 30 ноября - 1 декабря эсминцы успешно отбили атаку хуситов, поддерживаемых Ираном" , - добавили в CENTCOM.

Ранее, 10 декабря, западные СМИ рассказывали, что военный спикер хуситов высказывался об атаке на группу кораблей. По словам представителя йеменских боевиков, их целью при ударе были три корабля поставки и два американских эсминца, сопровождавших их в Аденском заливе.

Операция США и союзников в Красном море из-за атак хуситов на корабли

Напомним, американская сторона достаточно регулярно информирует о ликвидации дронов, ракет и другого вооружения йеменских хуситов. Такие действия западная коалиция (США, Британия и союзники) предпринимает из-за ударов боевиков по коммерческим кораблям в Красном море и Аденском заливе.

Однако йеменские хуситы атакуют не только торговые суда и танкеры, но и западные военные корабли.

Так, в конце ноября стало известно, что йеменские хуситы выпустили две баллистические ракеты по кораблю USS Mason, который участвовал в освобождении захваченного танкера в Аденском заливе.

Также сообщалось, что 9 ноября военные США нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Были поражены склады с оружием, из которого боевики обстреливали корабли возле побережья страны.

А 13 ноября стало известно, что военные корабли США сбили беспилотники и ракеты, выпущенные йеменскими хуситами во время прохождения через пролив Баб-эль-Мандаб. В операции по отражению ударов были задействованы американские самолеты Abraham Lincoln.