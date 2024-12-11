Госдеп США одобрил пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины

Государственный департамент США принял решение о продаже Украине услуг по обслуживанию самолетов F-16 на общую сумму 266,4 миллиона долларов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил сайт Агентства по вопросам сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США.

"Государственный департамент США принял решение, которым санкционировал возможную продажу правительству Украины услуг по техническому обслуживанию истребителей F-16 и сопутствующего оборудования на сумму ориентировочной 266,4 миллиона долларов. Агентство оборонного сотрудничества предоставило необходимую сертификацию, уведомив об этом Конгресс".

В документе отмечается, что официальный Киев обратился с запросом о необходимых услугах и оборудовании для поддержки эксплуатации F-16. Среди них в частности:

объединенная система планирования миссий (JMPS);

устройства загрузки ключей AN/PYQ-10 (SKL);

некоторые модификации и техническая поддержка;

программа совершенствования компонентов двигателей (CIP);

запасные части к самолетам и их двигателям;

поддержка ремонта, восстановление техники, расходные материалы и принадлежности;

программное обеспечение, оборудование для поддержки программного обеспечения вооружений, а также засекреченное и несекретное программное обеспечение и поддержка доставки;

подготовка персонала и учебное оборудование;

технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков и другие связанные с ними элементы материально-технического обеспечения.

Отмечается, что этот пакет помощи улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам благодаря более мощной системе противовоздушной обороны для выполнения миссий по самообороне и обеспечению региональной безопасности.

Основными подрядчиками указаны компании Sabena (Шарлеруа, Бельгия), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Уорт, штат Техас, США), Pratt and Whitney (Ист-Гартфорд, Коннектикут, США).

Напомним:

В субботу президент Владимир Зеленский сообщил, что вторая партия самолетов F-16 от Дании уже прибыла в Украину.