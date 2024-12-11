В Таганроге ночью раздались взрывы: сообщают об ракетном ударе

Российские власти заявили, что в ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области якобы подвергся ракетной атаке, в результате которой повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили и.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, российские паблики.

"Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке".

Российские паблики писали о том, что жители Таганрога сообщали о многочисленных взрывах и стрельбе.

Очевидцы утверждали, что было слышно не менее 10 взрывов над Таганрогом, которые начались в 4:20 утра по местному времени.