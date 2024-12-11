США готовы ввести санкции против грузинского правительства – Госдеп

Власти Соединенных Штатов Америки (США) могут применить к грузинским чиновникам санкционные ограничения. При этом в Государственном департаменте пока не раскрыли деталей относительно подготовки санкций.﻿ Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллера во время брифинга, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По словам представителя Госдепа, Штаты уже готовы использовать в отношении грузинских властей "любые инструменты", в том числе санкционные ограничения.

Причиной являются попытки властей Грузии разогнать массовые протесты из-за скандальных решений правительства о заморозке евроинтеграции, и относительно результатов проведения самих выборов в парламент страны, которые происходили с нарушениями.

Миллер допустил, что такие санкции могут быть введены при действующей администрации президента США Джо Байдена.

"Мы будем использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы привлечь Грузию к ответственности за эти шаги, в том числе путем введения персональных санкций" , - сказал американский чиновник.

Вместе с тем Миллер не уточнил, в отношении кого именно такие санкции готовятся, и какие ограничения они будут включать.

Протесты в Грузии и санкции

Напомним, на парламентских выборах в Грузии в конце октября, по данным ЦИК страны, первое место заняла пророссийская партия "Грузинская мечта". При этом международные наблюдатели фиксировали ряд нарушений во время голосования и при процессе выборов. Это привело к массовым протестам.

В Грузии участники акций протеста требуют провести новые выборы, а также отпустить всех задержанных политических заключенных. Вместе с этим в Грузии против демонстрантов силовики применяют газ и водометы.

Недавно Украина ввела санкции против властей Грузии. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призывал страны Запада также вводить ограничения.

Добавим, 9 декабря посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский рассказал, что в ЄС уже готовят санкции против властей Грузии. Но для того, чтобы они вступили в силу, необходим будет консенсус среди 27 стран-членов блока.