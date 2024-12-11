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Курс валют НБУ на 11 декабря

Курс валют НБУ на 11 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 11 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 декабря, вырос до уровня 41.6119 за 1 доллар.

Курс евро упал на 3 коп до 43.8215 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 12 коп до 53.0801 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 9 коп до 47.2782 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.2685 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.611900 +0.1026
EUR Евро 43.821500 --0.031
GBP Фунт стерлингов 53.080100 +0.1225
CHF Швейцарский франк 47.278200 +0.0871
PLN Польский злотый 10.268500 --0.027

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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