Курс валют НБУ на 11 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 11 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 декабря, вырос до уровня 41.6119 за 1 доллар.

Курс евро упал на 3 коп до 43.8215 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 12 коп до 53.0801 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 9 коп до 47.2782 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.2685 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.611 900 EUR Евро 43.821 500 GBP Фунт стерлингов 53.080 100 CHF Швейцарский франк 47.278 200 PLN Польский злотый 10.268 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.