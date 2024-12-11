Курс валют НБУ на 11 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 11 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 10 декабря, вырос до уровня 41.6119 за 1 доллар.
Курс евро упал на 3 коп до 43.8215 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 12 коп до 53.0801 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 9 коп до 47.2782 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 10.2685 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.611900
|EUR
|Евро
|43.821500
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.080100
|CHF
|Швейцарский франк
|47.278200
|PLN
|Польский злотый
|10.268500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.