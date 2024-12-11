Удар по Запорожью: количество погибших возросло до шести

По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожью возросло до 6, сообщает Украинская правда.

"Известно о 6 погибших гражданах, 22 человека пострадали в результате удара в Запорожье" , – сообщили в ГСЧС.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все экстренные службы города.

По данным полиции, ранения различной степени тяжести получили 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка. Под завалами могут находиться 5 человек.

Напомним, 10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.

В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получили ранения.

Вечером 10 декабря спасатели освободили двух женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.