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ВСУ отминусовали еще 1 400 оккупантов и десятки единиц техники

ВСУ отминусовали еще 1 400 оккупантов и десятки единиц техники
Фото: Facebook

Генштаб обновил информацию о российских потерях в войне – по состоянию на утро 11 декабря ВСУ обезвредили уже более 757 тысяч захватчиков, 21 067 артиллерийских систем и 19 616 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 757 340 (+1 400) человек,
  • танков – 9 526 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 616 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 21 067 (+3) ед,
  • РСЗО – 1 253 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 023 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 111 (+4) ед,
  • крылатых ракет – 2 859 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31 073 (+36) ед,
  • специальной техники – 3 641 (+4) ед.

Данные уточняются.

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