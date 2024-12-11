В российском Брянске горит НПЗ после атаки беспилотников – очевидцы

В российском Брянске загорелся нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников. Об этом сообщили местные жители, а также пишут OSINT-каналы со ссылкой на спутниковые снимки.

Об этом сообщает﻿ Astra.

По данным губернатора региона Александра Богомаза, "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта". Он добавил, что "возгорание ликвидировано".

Всего, по словам Богомаза, за ночь над территорией Брянской области уничтожены 10 БПЛА самолетного типа.

Как сообщили местные жители, загорелся нефтеперерабатывающий завод в "районе мясокомбината". Как утверждают украинские osint-каналы, загорелся НПЗ "Транснефти".

В то же время, согласно анализу Astra, горел наливной пункт нефтепровода "Дружба" в поселке Свень рядом с Брянском.