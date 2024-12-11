В Укрзализныце проводят обыски

Правоохранители проводят обыски в Укрзализныце в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблениях должностных лиц на международных пассажирских перевозках, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Нацполиция и Укрзализныця в Telegram.

"Речь идет об уголовном производстве, которое расследуется по фактам злоупотреблений группы должностных лиц подразделения Укрзализныци при обслуживании и осуществлении перевозок пассажиров поездами международного сообщения. Действия фигурантов привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже".

Сообщается, что следственные действия проводят при содействии Укрзализныци. Они происходят в Киеве и области.

В частности, сейчас проходят обыски по местам жительства причастных к криминальным схемам служащих и в офисных помещениях структурного подразделения УЗ.

Также следственные действия запланированы в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия.

Полиция просит пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и способствовать правоохранителям в выполнении ими служебных обязанностей.

В Укрзализныце уточнили, что цель таких мероприятий – "остановить деятельность организованной преступной группы, которая "паразитировала" на рядовых железнодорожниках".

"Проводятся обыски и изъятие вещественных доказательств, опросы и задержания. Просим прощения у пассажиров за возможные неудобства (ограничение доступа, дополнительные проверки или задержки движения), делаем все возможное, чтобы их минимизировать" , – сообщили в УЗ.

Все обстоятельства этой операции обещают рассказать позже.