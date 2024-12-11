В нескольких областях Украины отменили графики отключения света

В нескольких западных областях Украины отменили графики отключений света на 11 декабря, введенные после ракетных атак по Украине в ноябре. Это сделано по указанию "Укрэнерго", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают сайты облэнерго.

В частности отменены графики во Львовской области.

График для Львовской области

Кроме того, не действуют графики в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

"По состоянию на 7:05 произошли обновления в графиках почасовых отключений до отдельного указания" , - говорится в сообщении "Прикарпатьеобэнерго".

В этих областях графики не действовали и накануне, 10 декабря.

Графики на 11 декабря

"Укрэнерго" сообщило, что 11 декабря будут действовать графики отключения света.

Время применения и объем ограничений будут следующими:

для бытовых потребителей

09:00 - 20:00 - одна очередь отключений

для промышленности и бизнеса

08:00 - 21:00 - применение графиков ограничения мощности.

Графики отключений

Напомним, "Укрэнерго" ввело графики отключений света в Украине 18 ноября после массированной атаки на Украину.

Как отметили в "Укрэнерго", графики отключений света, введенные в ноябре после массированных ракетных обстрелов, постепенно сокращаются

"Укрэнерго" готовится к нескольким вариантам. Худший сценарий предполагает продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации. В таком случае свет будут отключать до 8 часов в сутки.

Ситуация в энергетическом секторе Украины остается сложной из-за значительных разрушений как генерирующих, так и передающих мощностей.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, "прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему".