Палата общин Канады проголосовала почти $600 млн на помощь Украине

Палата общин парламента Канады утвердила выделение 764 млн. канадских долларов (около 587 млн долларов США) на военную помощь Украине, сообщает Укринформ.

Эти средства включены в крупный бюджетный документ, одобрение которого позволит правительству дополнительно расходовать 21 млрд канадских долларов на разные цели, в том числе национальную оборону.

По словам министра обороны Канады Билла Блэра, эти средства будут использованы на "боеприпасы, обучение и другие средства, необходимые украинцам для победы"

В документ также включено 400 млн канадских долларов (около 307 млн долларов США – ред.) на финансовую помощь Украине, выделяемую со специального счета МВФ.

Кроме этого, парламент утвердил 45 млн канадских долларов (около 35 млн долларов США - ред.) на "гуманитарное разминирование и укрепление кибернетической устойчивости в Украине".

Отметим, что оппозиционная Консервативная партия, пытающаяся вынудить правительство уйти в отставку, голосовала против утверждения дополнительных расходов. Увеличение расходов было одобрено Палатой общин в последний разрешенный законом день. Чтобы это решение вступило в силу, за него еще предстоит проголосовать ожидаемый в ближайшее время Сенат Канады.

Добавим, что с февраля 2022 года Канада уже предоставила Украине 5,4 млрд. долларов США бюджетной помощи, что является самым высоким показателем в мире в пересчете на душу населения.