Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в Брянской области РФ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили нефтебазу российских оккупантов. Ранее фото и видео последствий удара публиковали российские Telegram-каналы.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

"В ночь на 11 декабря подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесен удар по нефтебазе, который находится в Брянской области РФ" , – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что нефтебаза "Брянск" - это наливной пункт нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт. Активно используется для снабжения оккупационной армии РФ.