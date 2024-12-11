Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в Брянской области РФ
Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили нефтебазу российских оккупантов. Ранее фото и видео последствий удара публиковали российские Telegram-каналы.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
"В ночь на 11 декабря подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесен удар по нефтебазе, который находится в Брянской области РФ", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что нефтебаза "Брянск" - это наливной пункт нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт. Активно используется для снабжения оккупационной армии РФ.
"По имеющейся информации есть попадания по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар. Результаты боевой работы уточняются", – добавили в Генеральном штабе.