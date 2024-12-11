В Болгарии планируют парламентскую комиссию по расследованию российского влияния

В Болгарии обеспокоены распространением российской пропаганды и хотят создать парламентскую комиссию для сбора доказательств российского влияния на Болгарию. Об этом заявил депутат партии "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев, сообщает Укринформ.

Эта новость появилась после обнаружения связи между группой компаний в Болгарии и сетью российского влияния в Румынии, связанной с влиянием президентских выборов, результаты которых пришлось отменить.

"Российское цифровое агентство, проводившее кампанию националиста (Калина – ред.) Джорджеску в Румынии, связано с более чем 50 болгарскими компаниями, большинство из которых работают в одной отрасли, зарегистрированы в городе Пловдив и принадлежат одному и тому же человеку" , – сказал Мирчев.

Он добавил, что в течение многих лет российская пропаганда проникала в Болгарию, прежде всего, через финансирование, связанное с энергетическими компаниями, аффилированными с Кремлем.

"В связи с нефункциональностью служб и институтов мы обсудим возможность создания следственного парламентского комитета по сбору доказательств российского влияния в Болгарии на всех уровнях" , - добавил болгарский парламентарий.

Болгарская следственная группа BG Elves, пытавшаяся разоблачить сети подкупа избирателей на октябрьских выборах в Болгарии, сообщила об обнаружении сети болгарских компаний, принадлежащих гражданину Грузии и связанных с распространением пророссийского влияния в Румынии. Сеть происходит от компании, зарегистрированной во втором по величине городе Болгарии – Пловдиве.

Расследование BG Elves основывается на журналистском расследовании румынской организации Snoop, обнаружившей главную компанию, соединяющую сети. Компания, о которой идет речь, зарегистрирована по адресу в Пловдиве.

"Из этого румынского отчета мы отследили 51 компанию, зарегистрированную на имя гражданина Грузии. Многие были созданы в один день, преимущественно в 2024 году. У нас есть официальные электронные адреса, профили в Facebook, номера телефонов и адреса многих сотрудников этих фирм. Но их на самом деле сотни. И все они – россияне" , – поделились в BG Elves, не раскрывая названий компаний.