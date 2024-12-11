Экс-нардепу от Партии регионов сообщили о подозрении в госизмене

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене народному депутату 6-го и 7-го созывов от запрещенной Партии регионов, сообщает Укринформ.

Судя по материалам дела, речь идет о Вадиме Колесниченко.

Также эксдепутат подозревается в разжигании национальной розни, объединенной с обманом, и в глотификации РФ.

Он до событий Революции Достоинства активно участвовал в попытках тогдашней власти сделать невозможным интеграцию Украины в Европейский Союз и при этом сблизить ее с Россией, организовывал провокационные акции, чтобы рассорить Украину с Польшей.

В 2014 году он досрочно сложил с себя полномочия депутата и скрылся во временно оккупированных Крым и Севастополе, где начал прислуживать российским захватчикам, подчеркнули в ДБР.

Экс-депутат устроился советником в оккупационную администрацию, а затем безрезультатно баллотировался в должность так называемого "губернатора Севастополя".

Не получив желаемых должностей и признания, изменник продолжил проведение подрывной деятельности против Украины. Он делал антиукраинские заявления в крымских СМИ, делал антиукраинские видеозаписи, которые размещались в интернете для общего просмотра.

В речах после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину предатель публично восхвалял захватническую войну и россиян, унижал украинский народ и отрицал украинскую государственность.

По сообщению Офиса генерального прокурора, ему сообщили о подозрении в государственной измене, разжигании национальной розни и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины) ).

Как напомнили в ОГП, в ноябре 2024 года экс-депутата приговорили к 5 годам лишения свободы за совершение преступлений, связанных с превышением власти и разжиганием национальной розни, ненависти и унижением национальной чести и достоинства, совершенных в 2010 году во время проведения в Украинском доме выставки, посвященной событиям Волынской трагедии.