Премьер Польши подтвердил визит Макрона, могут обсудить Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил сообщения в СМИ о запланированном визите в Варшаву президента Франции в четверг 12 декабря. Об этом пишет Rzeczpospolita, сообщает Европейская правда.

Туск подтвердил, что в четверг в Варшаву прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон, чтобы обсудить результаты его переговоров в Париже с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также анонсировал визит британского премьера Кира Стармера в начале польского председательства в Совете ЕС (то есть после 1 января 2025 года).

Туск отметил, что во время председательства в ЕС Польша будет активно вовлечена в дискуссии о возможных форматах завершения текущей фазы войны между Россией и Украиной, и уже сейчас поддерживает активные контакты со странами Северной Европы и Балтии.

Перед этим о запланированном визите Макрона сообщали польские СМИ, отметив, что он связан с переговорами с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в минувшие выходные.

Rzeczpospolita со ссылкой на свои данные сообщила, что Макрон во время визита в Варшаву планирует говорить в частности о своей идее потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине, которая могла бы стать одним из предохранителей от нового нападения России.