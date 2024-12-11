Глава МИД рассказал, что может принудить РФ к переговорам о справедливом мире

Ужесточение санкционной политики могло бы принудить Владимира Путина к переговорам, считает министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Левый берег.

В частности, требуются следующие секторальные санкции против теневого флота и металлургии. ЕС по-прежнему импортирует значительное количество металлургической продукции из страны-агрессора.

"Также банковский сектор: приветствуем решение Соединенных Штатов санкционировать это направление. Мы очень внимательно следим за ростом товарооборота третьих стран, не применявших санкционные режимы против России, по наращиванию торговли продукцией двойного назначения" , – сказал министр.

Еще один дополнительный рычаг принуждения России к справедливому миру – это замороженные активы. Украина будет пытаться изменить подходы от политики замораживания активов до конфискации и использования для компенсации ущерба и закупки оружия и восстановления. Союзники разделяют подход, что это справедливо.

Сибига считает, что эти подходы действуют и имеют как быстрые, так и долгосрочные последствия.