Шмыгаль проведет встречу с Шольцом в Берлине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 11 декабря, встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине, сообщает Европейская правда.

Об этом премьер сообщил в Telegram.

Как рассказал Шмыгаль, 11 декабря он находится с правительственной командой в Берлине.

На этот день запланированы встречи с канцлером Олафом Шольцом и вице-канцлером Робертом Габеком. Также украинский премьер примет участие в украинско-немецком бизнес-форуме.

Он проинформировал, что с руководством Германии украинская делегация планирует обсудить сотрудничество государств в различных областях, сотрудничество в сфере обороны, поддержку энергетики, вопросы восстановления, реформы и привлечения инвестиций.

Недавно Киев посетил кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Он заверил президента Владимира Зеленского в том, что Германия сделает все, чтобы поддержать Украину.

Он также заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus только после консультаций с США.

В начале своего визита в Киев он также говорил, что глава Кремля Владимир Путин пойдет на переговоры только тогда, когда Украина сможет себя защитить.