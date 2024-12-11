Pornhub подвел итоги 2024 года: что предпочитают украинцы

Pornhub, крупнейший портал, где демонстрируются видео с пометкой "18+", показал, какие категории контента больше всего любят просматривать жители разных стран, сообщает Деловая столица.

Pornhub поделился соответствующей инфографикой.

Так, Украина традиционно среди лидеров использования Pornhub — в этом году на 15 месте по трафику.

Украина — девятая в списке по среднему времени, проведенному на сайте, с 9 минутами и 25 секундами (на 15 секунд меньше среднего показателя по странам).

Самой популярной актрисой у нас в стране стала наша соотечественница Джозефина Джексон (настоящее имя — Юлия Сенюк).

Больше всего для просмотра украинцы выбирали категорию MILF — актрис-"мамочек". Аналогичные предпочтения у жителей большинства стран Европы.

Россияне же больше всего интересовались анальным сексом.

Жители США, например, в течение года больше всего искали видео с темнокожими исполнительницами, а соседней со Штатами Канады — с лесбиянками.

Напомним, в мае Джозефина Джексон стала спикером "Платформы возможностей" в Переяславском университете Григория Сковороды и откровенно ответила на вопросы слушателей.

Также украинская актриса фильмов для взрослых активно помогает в реабилитации раненых защитников Украины.