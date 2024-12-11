Британия заявила об успешном испытании лазерного оружия для борьбы с беспилотниками

В Великобритании прошли первые успешные испытания высокоэнергетического лазерного оружия, установленного на бронетехнике. Об этом говорится в сообщении минобороны страны, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.

Сообщается, что новая система была протестирована на полигоне в Уэльсе, где британские солдаты 16-й Королевской артиллерии смогли точно уничтожать беспилотники с помощью мощного инфракрасного лазера.

Минобороны Британии объяснило, что лазерное оружие интегрировано в бронированную машину Wolfhound и оснащено системами отслеживания, обеспечивающими точность поражения в реальном времени.

Эта технология стала экономически эффективной альтернативой традиционным боеприпасам благодаря неограниченному запасу "боеприпасов" в виде энергии.

Прапорщик Мэтью Андерсон, руководитель испытаний, сообщил, что новая система есть однозначно важным дополнением к арсеналу британской армии.

Известно, что проект был реализован в сотрудничестве с промышленным консорциумом во главе с Raytheon UK. Разработка осуществляется в рамках правительственного плана усиления национальной безопасности, обеспечивая готовность Великобритании к предстоящим возможныv вызовам.

Министр обороны Мария Игл подчеркнула, что эта технология демонстрирует стремление Великобритании оставаться лидером в военных инновациях.

"Успешное испытание этой системы лазерного оружия - значительный шаг вперед в нашем развитии возможного будущего оборонного потенциала и демонстрирует британское инженерное совершенство" , - заявила она.

Добавим, что Великобритания в этом году сообщала о том, что в Минобороны страны рассматривают возможность отправки Украине прототипа лазерного оружия.