Российский удар по Запорожью: из-под завалов деблокировали еще одно тело

В Запорожье спасатели из-под завалов деблокировали тело еще одного погибшего человека в результате российской атаки на город 10 декабря. В целом количество погибших возросло до восьми, еще 22 человека пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают ГСЧС, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Уже 8 погибших. Из-под завалов разрушенного здания спасатели достали тело еще одного человека".

Таким образом количество погибших в результате российского ракетного удара возросло до 8, еще 22 человека пострадали.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Вероятно под завалами еще находятся люди.

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