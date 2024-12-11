Close button

Российский удар по Запорожью: из-под завалов деблокировали еще одно тело

Российский удар по Запорожью: из-под завалов деблокировали еще одно тело

В Запорожье спасатели из-под завалов деблокировали тело еще одного погибшего человека в результате российской атаки на город 10 декабря. В целом количество погибших возросло до восьми, еще 22 человека пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают ГСЧС, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Уже 8 погибших. Из-под завалов разрушенного здания спасатели достали тело еще одного человека".

Таким образом количество погибших в результате российского ракетного удара возросло до 8, еще 22 человека пострадали.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Вероятно под завалами еще находятся люди.

Предыстория: 

  • 10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания. 
  • В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получил ранения. 
  • Вечером 10 декабря спасатели освободили 2 женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.
  • По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожью возросло до 7.

Новости

Популярные темы форума

analytics