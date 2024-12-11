Поражение целей в РФ и ситуация на фронте: Зеленский заслушал главкома Сырского

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о поражении военных объектов в России и ситуации и фронте, сообщает Укринформ.

Зеленский поблагодарил воинов Вооруженных сил Украины, нанесших минувшей ночью ощутимые удары по российским целям.

"Это именно такие дальнобойность и меткость, которые шаг за шагом возвращают Россию к реальности – к реальности того, что войну следует завершать" , - заявил Зеленский.

Главком доложил о деталях поражения, отметил президент.

Также Сырский "доложил по всем основным фронтовым направлениям. Наиболее горячие - на Донетчине, а именно Покровское и Кураховское направления. Продолжаются жестокие бои. Российская армия, как и в ноябре, сейчас, в декабре, рекордно тратит своих людей в боях и штурмах. Этими месяцами – ноябрь и декабрь – рекордные российские потери".

Глава государства поблагодарил всех воинов за стойкость. "Особенно за бои на фронте хочу отметить воинов 68-й отдельной егерской бригады, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 38-й отдельной бригады морской пехоты" , - подчеркнул Зеленский.

По его словам, также главнокомандующий доложил о ситуации в районах проведения Курской операции.