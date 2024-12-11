Украина может получить дополнительную помощь от НАТО в 2025 году: что известно

В 2025 году Украина может получить дополнительную помощь от НАТО. На это согласились многие страны-члены Альянса, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер на круглом столе "Украина - НАТО 2024: от укрепления партнерства к поиску путей безопасности".

Собственно, по его словам, НАТО обещает предоставить помощь по безопасности в сумме более 40 млрд евро за 2024 год.

"В следующем году на саммите в Гааге эта сумма будет пересмотрена. Почти 21 млрд евро помощи было предоставлено уже в первой половине 2024 года. Мы делаем все, чтобы все наши обещанные взносы до конца года были сделаны", - рассказал он.

Кроме того, помощь для Украины на 2025 год страны НАТО будут обсуждать на заседании министров обороны Альянса в феврале следующего года.

"Мы знаем, что многие страны-члены Альянса пообещали дополнительную помощь. Это касается наших союзников в Европе, США. То есть, речь идет о дополнительных объемах помощи", - сказал Тернер.

Помощь Украине от НАТО

НАТО постоянно помагает Украине в борьбе с агрессией России. Так, еще в июле НАТО приняло решение о создании структуры по поддержке безопасности и подготовки для Украины (NSATU), которая будет действовать в странах Альянса.

Также сообщалось, что НАТО предоставит финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года.